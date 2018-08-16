وفي المباراة التي استضافتها العاصمة الإستونية تالين، افتتح دييغو كوستا التسجيل لأتلتيكو بعد 49 ثانية فقط، بتسديدة قوية من زاوية ضيقة، محرزا أسرع هدف في تاريخ البطولة الأوروبية.

إلا أن رد الفريق الملكي بطل أوروبا جاء سريعا في الدقيقة 27 عبر مهاجمه كريم بنزيمة، الذي سدد برأسه محولا عرضية غاريث بيل، ثم تقدم ريال مدريد في الدقيقة 63 بركلة جزاء سددها بنجاح المدافع المخضرم سيرخيو راموس.

لكن كوستا عاود التألق مجددا، وأنهى مجهود زميليه خوان فران وأنخيل كوريا بنجاح، مسجلا الهدف الثاني له ولفريقه بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي.

وشهد الشوط الإضافي الأول اكتساحا من أتلتيكو مدريد، حيث سجل ساؤول نيغيز وكوكي هدفين رائعين للفريق في الدقيقتين 99 و104، فيما لم يفلح الفريق الملكي في تقليص الفارق فيما تبقى من زمن المباراة.

وحقق أتلتيكو مدريد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما تجمد رصيد منافسه عند 4 ألقاب، يأتي بها خلف برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي ولكل منهما 5 تتويجات.