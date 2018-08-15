ولم يحدد النادي تفاصيل إضافية بشأن هذه الإصابة، مما أقلق جماهير مانشستر سيتي التي قرأت تقارير صحفية عن إصابة قد تبعد اللاعب عن المباريات لأشهر.

وقال النادي في بيان مقتضب عبر موقعه الإلكتروني: "يخضع كيفن دي بروين لفحوص على ركبته اليمنى بعد التعرض لإصابة خلال التمارين الأربعاء. مدى الإصابة غير معروف بعد وسنقدم تفاصيل إضافية عن حالة كيفن في الوقت المناسب".

وأكد سيتي بذلك التقارير الصحفية التي بدأت بالانتشار في وقت سابق من الأربعاء، عن تعرض اللاعب الدولي البالغ من العمر 27 عاما للإصابة.

ونقلت صحيفة "ميرور" أن دي بروين تعرض لإصابة "خطرة في أربطة الركبة خلال التمارين"، وأنه يواجه احتمال الغياب "لأشهر" بسببها.