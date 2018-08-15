وجلس المصنف 18 عالميا على كرسيه في جانب الملعب وخلع حذاء كرة السلة الذي كان يرتديه واكتشف بعد البحث في حقيبته أنه نسي حذاء التنس في غرفة الملابس. والتقطت الكاميرات صوت كيريوس يقول "ما هذا بحق السماء؟" وهو يفتش في كافة أجزاء الحقيبة قبل أن يدرك ما حدث.

وبعد أن دار حول الملعب وهو يرتدي جوارب رمادية داكنة للبحث عن أي شخص يستطيع الذهاب إلى غرف الملابس وإحضار حذاء التنس أبلغ اللاعب الأسترالي وقد بدا عليه الإحراج الشديد منافسه الأميركي دينيس كودلا "تركت حذاء التنس في غرف الملابس. آسف يا رجل".

وبعد أن استعاد حذاء التنس الأبيض خاض كيريوس المباراة ليخسر المجموعة الأولى قبل أن يعدل النتيجة إلى انتصار 6-7 و7-5 و7-6.

وبزغ نجم كيريوس في 2014 عندما فاز على الإسباني رفائيل نادال في ويمبلدون لكنه اشتهر "بالفتى الشرير" في اللعبة بسبب مزاجه المتقلب.

وسيلتقي كيريوس في الدور المقبل مع الكرواتي بورنا تشوريتش الفائز 6-2 و6-3 على الروسي دانييل ميدفيديف الصاعد من التصفيات.