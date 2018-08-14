وقال فالنسيا في بيان أنه توصل إلى "اتفاق مبدئي مع فياريال من أجل استعارة تشيريشيف حتى نهاية الموسم الجديد"، الذي ينطلق في نهاية الأسبوع.

وتألق تشيريشيف بشكل لافت في كأس العالم، التي استضافتها بلاده من خلال تسجيله 4 أهداف بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، ليحل في المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف الإنجليزي هاري كاين (6 أهداف).

وساهم تشيريشيف (27 عاما) في بلوغ منتخب بلاده الدور ربع النهائي للمونديال، قبل الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

ونشأ تشيريشيف في ريال مدريد الذي أعاره في موسم 2013-2014 إلى إشبيلية وبعدها إلى فياريال، ثم إلى فالنسيا مطلع 2016، قبل انضمامه إلى الأخير بشكل نهائي صيف العام نفسه.

وسيلعب الجناح الروسي تحت إشراف المدرب مارسيلينو غارسيا تورال، الذي عمل معه خلال فترة تواجده مع فياريال موسم 2014-2015.

وتعاقد فالنسيا مؤخرا مع المهاجمين الفرنسي كيفن غاميرو قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، والبلجيكي ميتشي باتشواي معارا تشلسي الإنجليزي.