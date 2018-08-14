وسددت وليامز، التي تأهلت إلى نهائي ويمبلدون الشهر الماضي لكن انسحبت من بطولة مونتريال هذا الشهر لأسباب شخصية، ثماني ضربات إرسال ساحقة لتتفوق على منافستها الاسترالية البالغ عمرها 24 عاما.

وقالت وليامز "أدركت بعد ويمبلدون أنها ستكون رحلة طويلة بالنسبة لي".

أضافت اللاعبة الأميركية البالغ عمرها 36 عاما "أتعامل مع الأمر بهدوء. أنا محظوظة في العودة هنا وممارسة التنس. كل شيء مذهل حقا".

وستلتقي اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في الدور الثاني الثلاثاء مع بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين، والتي جنبتها القرعة خوض الدور الأول.

وعوضت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء تأخرها لتهزم جوهانا كونتا 4-6 و6-3 و6-4 في مواجهتهما بالدور الأول.

وارتكبت كونتا عشرة أخطاء مزدوجة وفقدت شوط إرسالها أربع مرات أمام سبالينكا (20 عاما)، التي ستواجه كارولينا بليسكوفا صاحبة ضربات الإرسال القوية الثلاثاء.

كما تأهلت ماديسون كيز التي بلغت نهائي أميركا المفتوحة وفيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقا إلى الدور الثاني.

وسددت المصنفة 11 كيز 13 ضربة إرسال ساحقة لتهزم مواطنتها الأميركية بيثاني ماتيك-ساندز 3-6 و6-7 و6-4.

وتغلبت أزارينكا، التي تتقدم حاليا في التصنيف العالمي من موقعها الحالي في المركز 87 بعد الإنجاب، على الاسبانية كارلا سواريز نافارو 6-7 و6-2 و6-4.

وتلتقي أزارينكا مع المصنفة السادسة كارولين جارسيا في الدور الثاني.