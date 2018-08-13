وباتت هاليب أول لاعبة تتأهل لكل النسخ الخمس الأخيرة من البطولة منذ أقيمت في سنغافورة، وتتطلع للفوز بلقبها للمرة الأولى حيث سبق لها خسارة نهائي 2014 أمام الأميركية سيرينا وليامز.

وأوضح ستيف سايمون المدير التنفيذي لرابطة اللاعبات المحترفات "سيمونا من أصحاب المستويات الثابتة في هذه الرياضة، وقدمت مباريات رائعة في السنوات الأخيرة، ونتطلع لرؤيتها وهي تنافس على اللقب"، وفق ما نقلت رويترز.

وستلتقي أول ثماني مصنفات عالميا في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها سبعة ملايين دولار.

وتوّجت هاليب بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة هذا العام، ونالت ثالث لقب لها هذا الموسم في مونتريال، بعد الفوز على سلون ستيفنز في النهائي الأحد.

وتقام منافسات البطولة الختامية في الفترة الواقعة بين 21 و28 أكتوبر المقبل.