ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" عن حارس عرين باريس سان جرمان تأكيده أن نجم الريال السابق "لن يتسبب في الحزن لفريق السيدة العجوز كما في فعل في المرات السابقة"، في إشارة لقيادة "الدون" للملكي عند تغلبه على اليوفي بدوري الأبطال.

وأضاف "العنكبوت" أن فريق "السيدة العجوز" بات يملك كل شيء يمكّنه من تحقيق مبتغاه، لاسيما أن لديه إدارة جيدة وتاريخ عريق وقاعدة جماهيرية كبيرة.

ونجح النجم البرتغالي، الأحد، في تسجيل هدفه الأول بقميص اليوفي، في مباراة ودية أمام نادي "يوفنتوس ب".

وافتتح "الدون" التهديف، بعد أن انفرد بشكل كامل أمام المرمى، ليضع الكرة في سقف الشباك، ويفتتح سجله التهديفي مع "السيدة العجوز".

وسيخوض رونالدو مباراته الرسمية الأولى في افتتاح الدوري الإيطالي "سيريا آ"، أمام كييفو فيرونا خارج ملعبه في 18 أغسطس المقبل.