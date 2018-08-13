وسألت الصحيفة في الاستفتاء: "من هو اللاعب الذي يجب أن يخرج من التشكيلة كي يلعب مودريتش؟"، في إشارة للتشكيلة التي ستلعب مباراة كأس السوبر الأوروبي، والتي سيشارك فيها مودريتش بعد تأكيد بقائه مع "الملكي".

وشارك في التصويت أكثر من 130 ألف مشجع، صوّت 32 بالمئة منهم لخروج الفرنسي كريم بنزيما، وهي النسبة الأعلى في التصويت.

وصوّت 21 بالمئة لخروج الإسباني ماركو أسينسيو من التشكيلة، و20 بالمئة لخروج الإسباني إيسكو، و17 بالمئة لخروج البرازيلي كاسيميرو.

وعانى المهاجم الفرنسي بنزيما كثيرا الموسم الماضي، وسجل 12 هدفا فقط في 47 مباراة خاضها مع بطل أوروبا، مما جعله عرضة لانتقادات الصحافة والمشجعين على حد سواء.

وحصل الويلزي غاريث بيل على "القبول الأكبر" من الجماهير، التي أيدت بقاءه في التشكيلة الأساسية، ولم يصوت سوى 3 بالمئة من المشجعين لإخراجه منها.

وسيخوض ريال مدريد مباراة السوبر الأوروبي أمام غريمه أتلتيكو مدريد في العاصمة الأستونية تالين 15 أغسطس المقبل، وهي المباراة الرسمية الأولى لريال مدريد هذا الموسم.