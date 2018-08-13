وبعدما أصبح أول لاعب منذ 2014 يتمكن من إسقاط 4 من المصنفين العشرة الأوائل في إحدى دورات الماسترز، انتهى مشوار تستسيباس عند عتبة نادال الذي عزز رصيده القياسي في دورات الماسترز بإحرازه لقبه الثالث والثلاثين فيها، الرابع في تورونتو بعد 2005 و2008 و2013.

وشكل تستسيباس المصنف 27 عالميا مفاجأة الدورة هذه السنة، إذ أقصى أربعة لاعبين من الأبرز حاليا في ميادين اللعبة، هم النمساوي دومينيك تييم في الدور الثاني، والصربي نوفاك جوكوفيتش في الدور الثالث، والألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب في ربع النهائي، وصولا إلى الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في نصف النهائي.

لكن نتيجة المباراة النهائية، التي حسمت بعد ساعة و43 دقيقة، شكلت إعادة للقاء الوحيد الذي جمع اليوناني، الباحث عن لقبه الاحترافي الأول، بنادال الذي خرج منتصرا أيضا في نهائي دورة برشلونة في أبريل بسهولة 6-2 و6-1.

وضرب نادال بقوة في المجموعة الأولى التي حسمها في 35 دقيقة فقط بعد كسره إرسال منافسه الشاب في الشوطين الثالث والخامس، ثم واصل أداءه القوي في بداية الثانية ولم يخسر سوى ثلاث نقاط خلال الأشواط الثمانية الأولى في اللقاء على إرساله.

وحافظ نادال بذلك على سجله المثالي في نهائي هذه الدورة، التي تتناوب تورونتو ومونتريال على استضافتها، وخرج منتصرا للمرة الرابعة من أصل 4 مباريات نهائية، ليجعل منها الدورة المفضلة لديه على الإطلاق في دورات الملاعب الصلبة.