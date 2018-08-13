وخاض نيمار لاعب منتخب البرازيل مباراته الأولى في باريس منذ تعرضه لإصابة أنهت موسمه في فبراير الماضي وسجل بعد مرور عشردقائق بعدما ضغط زميله كريستوفر نكونكو على بريس سامبا حارس كاين.

وأضاف رابيو الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد تمريرة ومجهود من أنخيل دي ماريا فيما أحرز البديل ويا، وهو ابن جورج ويا مهاجم سان جرمان السابق والرئيس الليبيري الحالي، الهدف الثالث ليحقق المدرب الجديد توماس توخيل انتصاره الأول في الدوري.

وخاض جيانلويجي بوفون حارس سان جيرمان المخضرم مباراته الأولى في الدوري الفرنسي بعد انتقاله من يوفنتوس هذا الصيف وأنقذ فرصتين خطيرتين في الشوط الأول.

ومنح سان جرمان راحة لكل من كيليان مبابي وإدينسون كافانيوماركو فيراتي وأنهى فريق العاصمة المباراة بوجود ستة لاعبين في أرض الملعب عمرهم أقل من 20 عاما.

وفي وقت سابق اليوم سجل برتران تراوري وممفيس ديباي ليفوزأولمبيك ليون 2-صفر على أميان كما هز إبراهيما سيسوكو ونونو داكوستا الشباك ليتفوق ستراسبورغ على بوردو، الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين، بنتيجة 2-صفر في مباراة أخرى.

وحصل بابلو مدافع بوردو على بطاقة حمراء بعد مرور 14 دقيقة بسبب تدخل عنيف ضد لودوفيك أجوركي مهاجم ستراسبورغ.