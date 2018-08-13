ويعتبر هذا اللقب الأول لليونيل ميسي وهو يحمل شارة القيادة بعد استلامها عقب رحيل أندريس إنييستا إلى الدوري الياباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر بعد فوزه على إشبيلية بهدفين سجلهما جيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي مقابل هدف واحد أحرزه سارابيا، على أرضية ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.



وأصبح ليونيل ميسي اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ برشلونة ، متخطياً عدد ألقاب القائد السابق للفريق أندريس إنييستا والذي يمتلك 32 لقباً، وفقا لموقع "سبورت 360" الرياضي.

ويمتلك ميسي في خزينته تسعة ألقاب في الدوري الإسباني وستة في كأس ملك إسبانيا وثمانية في السوبر الإسباني وأربعة في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في كأس السوبر الأوروبي وكاس العالم للأندية ثلاث مرات ، وأبرزها خلال الثلاثيتين التاريخيتين في عامي 2009 و2015.