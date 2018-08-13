وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية (21 و26 و54)، والفرنسي كينغسلي كومان (63)، والإسباني تياغو الكانتارا (85) الاهداف.

على استاد كومرتسبنك، ملعب فريقه السابق، أطلق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مسيرته الرسمية مع بايرن ميونيخ بتخطي اينتراخت فرانكفورت الذي قاده الموسم الماضي الى إحراز مسابقة الكأس لأول مرة منذ 30 عاما على حساب فريقه الجديد الذي كان تحت إشراف سلفه يوب هاينكس.

وقبل أسبوعين من انطلاق الدوري الذي توج بايرن بلقبه في السنوات الست الأخيرة، يبدو العملاق البافاري مرشحا للهيمنة مجددا على الموسم، ووجه انذارا صريحا شديد اللهجة متجاوزا سقوطه في أيار/مايو الماضي امام اينتراخت فرانكفورت في نهائي الكأس 1-3.

وخاض اينتراخت المباراة الرسمية الاولى بقيادة خليفة كوفاتش، النمسوي أدي هوتر (48 عاما)، والثانية في هذه المسابقة بعد سقوطه في النسخة الثانية عام 1988 امام فيردر بريمن صفر-2.

من جانبه، لعب بايرن مباراته الثانية عشرة في هذه المسابقة، واحرز اللقب للمرة السابعة، وهو الأكثر فوزا باللقب كما في كل البطولات المحلية الاخرى، أمام بوروسيا دورتموند (5 القاب في 9 مباريات)، وفيردر بريمن (3 انتصارات في 4 مباريات).

والنسخة الحالية هي الـ 19 لهذه المسابقة التي انطلقت عام 1987، لكنها توقفت بين 1996 و2010.

ودفع كوفاتش بكامل العناصر الذين كان يعتمد عليهم هاينكس بدءا من القائد الحارس مانويل نوير وانتهاء بالمهاجم ليفاندوفسكي باستثناء المدافع جيروم بواتنغ الذي اخذ نيكلاس شوله مكانه.

وخلت الدقائق العشرون الأولى من أي فرصة للطرفين قبل أن يرفع جوشوا كيميش كرة من الجهة اليمنى ارتقى لها ليفاندوفسكي واسقطها على يسار الحارس الدنماركي فريديريك رونوف (21).

ورد الصربي مياد غاسينوفيتش بكرة خطرة مرت بجانب القائم الايسر لمرمى نوير (23)، وكرر ليفاندوفسكي السيناريو الاول لكن بعد ركنية نفذها الهولندي اريين روبن وتابعها البولندي برأسه في الشباك هدفا ثانيا (26).

وفرض بايرن سيطرة شبه كاملة على المجريات، وكاد توماس مولر يضيف الثالث من كرة بعيدة مقوسة مالت قليلا عن القائم الأيمن (35).

وفي الشوط الثاني، أكمل ليفاندوفسكي الثلاثية الشخصية بعد خطأ دفاعي في منتصف الملعب وتمريرة من مولر تابعها بيسراها ارتطمت بقدم الحارس الذي خرج لملاقاته واستقرت في الشباك (54).

وبعد 4 دقائق، اطلق البولندي قذيفة قوية سيطر عليها الحارس على دفعات، وتبادل ألكانتارا الكرة مع النمسوي دافيد ألابا وعكسها الأخير من الجهة اليسرى مرت من الجميع ووصلت إلى الفرنسي كينغسلي كومان، بديل روبن، اودعها الشباك بسهولة (63).

وأخرج كوفاتش النجم البولندي بسبب كثرة احتكاكاته مع لاعبي الفريق الخصم (71)، وسدد البديل في صفوف فرانكفورت داني بلوم أول كرة مركزة في هذا الشوط سيطر عليها نوير (75).

وخرج ألابا مصابا، فأكمل بايرن ربع الساعة الاخير ناقص الصفوف بعد أن استنفد كوفاتش تغييراته الثلاثة، وساهم كومان بالهدف الخامس من تمريرة قصيرة الى ألكانتارا تابعها الاخير بارتياح تام في الشباك (85).