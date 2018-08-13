وفي سعيه لأن يصبح أول فريق يحتفظ باللقب بعد مانشستر يونايتد عام 2009، قدّم البطل عرضا قويا، وسجل عن طريق رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا.

وخسر سيتي مرة واحدة خارج ملعبه في الدوري، وكانت أمام ليفربول الموسم الماضي، في آخر 21 مباراة، فيما قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن أداء فريقه "اقترب من المثالية".

وقال جوارديولا: "قدمنا أداء جيدا بشكل عام وبمرور الوقت سيتحسن الأداء أكثر. هذه المباراة كانت معقدة لكن لعبنا بمستوى مرتفع".

في المقابل يدرك إيمري أن أمامه الكثير من العمل قبل مباراة قمة صعبة أمام تشيلسي الأسبوع المقبل.

وقال المدرب الإسباني: "نشعر ببعض الإحباط بسبب الهزيمة لكننا فريق جديد. في الشوط الأول كان يجب أن نولي قدرا أقل من الاحترام لسيتي ثم التمرير بحدة أكبر. الشوط الثاني أصبحنا أفضل".