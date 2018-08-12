ونشرت صفحة النادي "الكتالوني" الرسمية صورا لوصول بعثة الفريق، لمدينة طنجة شمالي المغرب، وعلى رأسها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي،

وتترقب الجماهير المغربية المواجهة الكروية الكبيرة بين الفريقين على استاد ابن بطوطة الذي ستمتلأ مقاعده الـ45 ألف مساء الأحد.

وسيسعى ليونيل ميسي ورفاقه للتتويج بأول ألقاب الموسم الجديد على الأراضي المغربية، قبل العودة لإسبانيا والاستعداد للموسم الجديد الذي سينطلق 17 أغسطس القادم.

وتعد المواجهة إعادة للقاء الفريقين بنهائي كأس إسبانيا في أبريل، والذي سحق فيه "الكتالوني" نظيره إشبيلية بنتيجة 5-0.

وستقام المباراة النهائية لكأس السوبر على أرض خارج إسبانيا للمرة الأولى، حيث قرر الاتحاد الإسباني إلغاء فكرة مباراتي الذهاب والإياب، التي اعتمدها بمواجهات "السوبر" السابقة.