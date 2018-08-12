وتغلب تيتيباس على دومينيك تيم ونوفاك جوكوفيتش وألكسندر زفيريف، في آخر ثلاث مباريات قبل أن يتفوق على اللاعب فارع الطول،الذي بلغ نهائي ويمبلدون، في تورونتو.

وكتب تيتيباس على عدسة الكاميرا بعد المباراة "الأمور لا تصبح أسهل لكن يجب أن تلعب بشكل أفضل".

وسيخوض تيتيباس أول مباراة نهائية لبطولة أساتذة في عيد ميلاده العشرين أمام نادال الذي فاز 7-6 و6-4 على كارين ختشانوف.

وقال تيتيباس عن الوصول إلى النهائي "لم أفكر حتى في هذا الأمر. كنت أفكر في أن الفوز بمباراتين سيعد أمرا مذهلا لكني بلغت النهائي بالفعل. لا أصدق ما حدث".

ومع ذلك لن يكون تيتيباس مرشحا للفوز عند مواجهة نادال، بطل فرنسا المفتوحة، الذي سيتطلع لإحراز لقبه رقم 33 في بطولات الأساتذة.