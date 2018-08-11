وعلى مقربة من جبال الألب، يقيم النادي الأحد مباراته الودية التقليدية قبل بداية الموسم، والتي تجمع بين لاعبي الفريقين الأول والرديف، في قرية فيلار بيلوسا التي يقطنها نحو 4100 نسمة فقط، وتقع على بعد 40 كلم الى الغرب من تورينو، وتعتبر بمثابة "المقر الصيفي" لعائلة أنييلي مالكة النادي.

وانضم رونالدو (33 عاما) أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

وبعدما اعتاد على الملاعب الضخمة من قبيل سانتياغو برنابيو (ريال) وأولد ترافورد (ملعب ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي)، يبدأ رونالدو رحلته الإيطالية من ميدان صغير في قرية متواضعة، عندما يرتدي القميص الأبيض والأسود ليوفنتوس على أرض ملعب فيلار بيلوسا الذي يطلق عليه اسم اللاعب الإيطالي السابق غيتانيو شيريا.

ويتوقع أن يتخطى عدد المتفرجين في المباراة كامل عدد سكان القرية، بعدما بيعت خمسة آلاف تذكرة، بينما يتوقع أن يتجمع مشجعون إضافيون خارج حدود الملعب لمحاولة رؤية نجمهم الجديد بألوان قميص النادي.

واتخذت السلطات المحلية إجراءات أمنية استثنائية على خلفية المباراة والإقبال المتوقع عليها، شملت منع بيع الكحول بدءا من السبت.

وبعيد انتقال النجم البرتغالي، تردد أن المباراة السنوية قد تنقل إلى ملعب "أليانز ستاديوم" التابع للنادي في تورينو، إلا أن يوفنتوس حافظ على تقليد إقامة المباراة في مكانها المعهود. وتقتضي تقاليد المباراة قيام المشجعين باجتياح أرض الملعب بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني لتحية نجومهم المفضلين والتقاط الصور معهم، وهو ما يؤدي عادة إلى وقفها.

وإضافة لقدوم رونالدو، شهدت تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليغري تغييرات عدة، أبرزها رحيل الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون إلى باريس سان جرمان الفرنسي، والمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين معارا لموسم إلى ميلان الإيطالي برفقة المدافع ماتيا كالدارا الذي وقع عقدا حتى عام 2023، بينما عاد إلى الفريق المدافع ليوناردو بونوتشي بعد موسم أمضاه مع ميلان.

وبعد هيمنة مطلقة على الدوري المحلي وإحراز لقبه في المواسم السبعة الأخيرة، يأمل يوفنتوس في أن ينقل إليه رونالدو الوصفة الناجحة التي مكنته من إحراز لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات (مرة مع يونايتد، وأربع مرات مع ريال منها ثلاث مرات متتالية في المواسم الثلاثة الماضية).

وأحرز يوفنتوس اللقب الأوروبي المرموق للمرة الأخيرة عام 1996، وخسر بعد ذلك خمس مرات في المباراة النهائية.

ويخوض يوفنتوس مباراة ضد فيرونا في 18 أغسطس، في اليوم الأول من منافسات موسم 2018-2019 لبطولة إيطاليا في كرة القدم.