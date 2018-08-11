وقال الاتحاد في بيان إن الحراصي كان "المتسبب الرئيسي" في أحداث رافقت مباراة ودية بين المنتخب الأولمبي الإماراتي مع نظيره الماليزي في كوالالمبور، الجمعة، استعدادا للبطولة التي تستضيفها إندونيسيا من 18 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل.

كما تقدم اتحاد الكرة الإماراتي باعتذار للاتحاد الماليزي، مشددا على أن "الرياضة أخلاق قبل أن تكون منافسة".

وأوضح بيان الاتحاد: "تابع اتحاد الإمارات لكرة القدم ما دار من أحداث مؤسفة خلال المباراة الودية (...) ويبدي اتحاد الكرة أسفه ورفضه للأحداث التي رافقت المباراة وكان المتسبب الرئيسي فيها لاعب منتخبنا الأولمبي محمد خلفان الحراصي، التي لا تمت بصلة للأخلاق والروح الرياضية التي دائما ما تكون شعارا لكل منتخباتنا الوطنية وأنديتنا خلال كافة المباريات سواء الرسمية أو الودية وبمختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية".

وتابع البيان: "تقرر إبعاد اللاعب محمد خلفان الحراصي من قائمة المنتخب المشارك في الآسياد وإحالته للجان المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب لوائح الاتحاد".

وختم: "يذكر أن اتحاد الكرة قدم اعتذاره لنظيره الماليزي لكرة القدم على الأحداث المؤسفة التي لا تمثل أخلاق اللاعب الإماراتي، مشددا على أن الرياضة أخلاق قبل أن تكون منافسة".

وشهدت الدقيقة 95 من اللقاء معركة بين لاعبي المنتخبين بسبب كرة مشتركة، عندما كان المنتخب الماليزي متقدما بهدفين نظيفين، لتتدخل الشرطة وتفض الاشتباك.

ويخوض منتخب الإمارات منافسات كرة القدم ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات الصين وتيمور الشرقية وسوريا.