وفي لقاء الفريقين في كييف على اللقب الأوروبي، مايو الماضي، تسبب راموس في إصابة صلاح الذي غادر اللقاء في الدقيقة 30، قبل أن يحسم الفريق الملكي اللقب بنتيجة 3-1 مستفيدا من تراجع أداء "الحُمر".

وقال كلوب في تصريحات لمحطة "سبورت1"، إنه "يفضل الموت على إرسال رسالة للأطفال بأن يفوزوا بأي ثمن".

وأضاف: "لا أريد تحقيق الفوز مهما كان ثمن. بالتأكيد كنت أريد تحقيق لقب دوري الأبطال".

وتابع المدير الفني الألماني: "ربما تكون صدفة، لكن صلاح غادر اللقاء في مرحلة رائعة بمسيرته الكروية، وهو في وسط الملعب".

وأردف كلوب: "الكثير من الناس سيقول إن هذه الأشياء تحدث، لكن إن كانت هذه هي الرسالة التي تصل لأطفالنا (الفوز بصرف النظر عن الوسيلة)، فسوف أكون سعيدا إن غادرت الحياة في عمر الأربعين".

وقال المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني: "هل أنا خاسر جيد؟ لا، لكن خلال مشاركاتنا علينا الحديث عن راموس لأنه أيضا أثر في نهائي العام الماضي بادعاء الإصابة والتسبب في طرد لاعب (خوان كوادرادو) أمام يوفنتوس".

وختم كلوب: "ريال مدريد يستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا، لم يقل أحد شيئا آخر، لكن هل على راموس فعل هذه المواقف؟ لا".