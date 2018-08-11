وبهذه النتيجة تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بـ7 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب بولندا صاحب المركز الثاني.

وعبر مهاجم المنتخب السعودي عمر كسار عن سعادته بهذا التأهل المستحق كبطل للمجموعة وقال : الحمدلله حققنا مستوى مميز في البطولة أثمر عن تأهلنا لنصف النهائي وهذا هو الأهم"

وأشار إلى أن المباراة كانت قوية أمام منتخب بولندا وسنحت لهم العديد من الفرص لم يوفقوا في تسجيلها، مقدماً التأهل هدية للجماهير السعودية الغالية.

وفِي المباراة الأولى حقق منتخب روسيا أول فوز له في البطولة على منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف ليغادر المنتخبان البطولة ، فيما تصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الأولى ب9 نقاط ليقابل منتخب بولندا، فيما سيلعب اليوم منتخبي السويد وفرنسا لتحديد المتأهل لنصف النهائي لمقابلة المنتخب السعودي.