وانضم البلجيكي باتشواي للفريق الإنجليزي قادما من أولمبيك مرسيليا الفرنسي عام 2016 في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 33 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار)، وسجل خمسة أهداف فقط بالدوري في أول مواسمه رغم انه أحرز هدف الفوز 1-صفر على وستبروميتش ألبيون الذي منح النادي اللندني الفوز بالدوري في موسم 2016-2017.

وفي موسمه الثاني بتشلسي، سجل باتشواي عشرة أهداف بكل المسابقات لكنه أعير في يناير إلى بروسيا دورتموند، حيث هز الشباك سبع مرات في 10 مواجهات.

وأنهى فالنسيا الموسم الماضي بالمركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني، ليضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في ثلاثة أعوام مما يمنح باتشواي فرصة للعب في أرفع مسابقة للأندية في القارة بينما سيشارك تشيلسي في الدوري الأوروبي.

وشارك باتشواي في ثلاث مباريات مع منتخب بلاده بكأس العالم في روسيا.