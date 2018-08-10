وقدم إيفرتون العرض في اللحظات الأخيرة، قبل إغلاق باب الانتقالات الخميس، وانتظر حتى اليوم لمعرفة مصير صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وشارك زوما في 71 مباراة في كل المسابقات مع تشلسي، قبل أن يخرج من حسابات المدرب السابق أنطونيو كونتي، ولم يشارك سوى في تسع مباريات بالدوري خلال موسم 2016-2017 الذي فاز به النادي اللندني.

وقضى زوما الموسم الماضي في ستوك سيتي، شارك خلاله في 34 مباراة بالدوري، لكن الفريق هبط من الدوري الممتاز.

وعزز إيفرتون صفوفه في موسم الانتقالات بعدد من اللاعبين أبرزهم لاعب الوسط البرازيلي برنارد، وثلاثي برشلونة ييري مينا وأندريه جوميز ولوكا ديني، وحارس المرمى جواو فرجينيا.