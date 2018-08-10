وقالت لجنة القيم في الفيفا، الجمعة، إنها أوقفت بواليا، وهو عضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، لمدة عامين عن "كل الأنشطة المرتبطة بكرة القدم (إدارية ورياضية وغيرها) على المستويين المحلي والدولي".



وذكر الفيفا في بيان أنه يجري تحقيقا بشأن بواليا (54 عاما) منذ فبراير 2017. وقال الفيفا إن التحقيق "ركز في الأساس على المنافع التي حصل عليها السيد بواليا من السيد بن همام".

وأضاف "خلص القسم القضائي في لجنة القيم إلى أن بواليا انتهك المادة 16 (السرية) والمادة 20 (المعنية بقبول وعرض هدايا وغيرها من المنافع) من ميثاق القيم في الفيفا. تم أيضا فرض غرامة على بواليا قدرها 100 ألف فرنك سويسري (100573.2 دولار)".

وفاز بواليا بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1988 وتولى بعد ذلك تدريب منتخب زامبيا كما ترأس الاتحاد الزامبي لكرة القدم.

وكان الفيفا قرر في 2011 إيقاف بن همام مدى الحياة لدوره في فضيحة شراء الأصوات.