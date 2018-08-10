وطالبت المصلحة النجم البرتغالي المنتقل مؤخرا من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، بدفع مبلغ 18.8 مليون يورو بسبب التهرب الضريبي، حسب الاتفاق الموقع بين الطرفين في يونيو الماضي من أجل وقف الملاحقات القضائية بحقه.

لكن المبلغ خفض إلى 16.7 مليونا، حسب الصحيفة التي أكدت أنها استطاعت الحصول على تفاصيل الصفقة النهائية.

وذكرت "إل موندو ديبورتيفو" أن اللاعب دفع مبلغ 13.4 مليون يورو بهدف تجنب الملاحقات القضائية.

وقالت إدارة الضرائب إنه لا يتوجب على رونالدو دفع مليوني و94 ألف يورو كقيمة مضافة تم سدادها، وتتعلق بتنازله عن حقوق صورته في آسيا، كون الصفقة غير خاضعة للقانون الإسباني.

وفرضت على رونالدو أيضا عقوبة بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، استنادا إلى القاعدة المطبقة في إسبانيا بخصوص عقوبات السجن التي لا تتجاوز العامين الصادرة بحق مدان للمرة الأولى في قضايا غير عنفية.

وحسب الصحيفة، تم تخفيف العقوبة وتحويلها إلى غرامة بقيمة 350 ألف يورو، كما أدى الاتفاق مباشرة إلى التخلي عن الملاحقات القضائية بحق وكيل أعماله خورخي منديز.