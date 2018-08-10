ويرصد المقطع، الذي نشرته صحيفة "الماركا" الإسبانية، إحدى الحصص التدريبية للفريق الإيطالي استعدادا للموسم المقبل.

وخلال محاولة هجومية بقيادة رونالدو، وجد المدافع روغاني وسيلة طريفة لإيقاف "الدون"، الذي كان قريبا من تسجيل الهدف.

وقام المدافع برفع المرمى الصغير ثم غيّر مكانه، في محاولة لمنع رونالدو من التسجيل.

وقال مشاهدو الفيديو إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف رونالدو ومنعه من التسجيل، مشيرين إلى أن مدافعي الدوري الإيطالي سيجدون صعوبة في "تحريك" المرمى الكبير، مما يعني أن النجم البرتغالي سيواصل القيام بهوايته المفضلة.