والجمعة أَغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه في إنجلترا، قبل ساعات من انطلاقة منافسات الموسم الجديد من الـ"بريميرليغ".

وسعى توتنهام لضم جاك غريليش لاعب وسط أستون فيلا البالغ عمره 22 عاما، لكن الفريق المنافس في الدرجة الثانية رفض عرضا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ويعتمد المدير الفني لتوتنهام ماوريسيو بوكيتينو على كتيبة من اللاعبين الشباب، نجحت خلال السنوات القليلة الماضية من وضع الفريق اللندني في مصاف الكبار، حيث اختتم الموسم الماضي في المركز الثالث.

وتعلق جماهير الـ"سبيرز" آمالها في الموسم الجديد على لاعبين من أمثال هاري كين وديلي ألي وكريستيان إريكسن وغيرهم، من أجل تحقيق مركز أفضل في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ولن تتمكن أندية إنجلترا من إبرام صفقات بعد إغلاق باب الانتقالات، بينما يستمر عمل السوق في إيطاليا حتى يوم 17 أغسطس، وفي إسبانيا حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.