وانضم أريزابالاغا في صفقة قياسية عالمية مقابل 80 مليون يورو (92.24 مليون دولار) قادما من أتليتيك بيلباو الإسباني، بديلا لتيبو كورتوا الذي انضم إلى ريال مدريد الإسباني هذا الأسبوع.

وقال أريزابالاغا، أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم، لموقع تشلسي الرسمي على الإنترنت: "أعلم العديد من اللاعبين في الفريق من المنتخب الإسباني. أبلغوني عن كيفية اللعب هنا وحصلت على معلومات ممتازة منهم عن أسلوب اللعب هنا".

ويملك أريزابالاغا 5 زملاء إسبان في تشكيلة تشلسي، هم سيزار أزبيليكويتا وألفارو موراتا وماركوس ألونسو وبيدرو وسيسك فابريغاس.

وأضاف الحارس الدولي: "هم سعداء ويشعرون براحة في النادي وشجعوني على الانتقال والحصول على خبرة دولية، وهو أمر شعرت أنني بحاجة إليه".

ومن المحتمل أن يلعب أريزابالاغا مباراته الأولى مع تشلسي، عندما يحل ضيفا على هدرسفيلد تاون في المرحلة الأولى من الدوري، السبت.