وقال تيتيباس وهو لا يكاد يصدق ما حدث في مقابلة داخل الملعب "إنه أكبر أحلامي. أي طفل يمارس التنس يحلم باليوم الذي ينتصر فيه على لاعبين بهذه المكانة. أعتبرها أسعد لحظة في حياتي".

وتابع "لم أتوقع أبدا الفوز على لاعب بهذه المكانة ويحظى باحترام كبير مثل جوكوفيتش ".

واعتمد تيتيباس، الذي سيكمل عامه 20 يوم الأحد، على ضربات إرساله وضرباته الأمامية للفوز على جوكوفيتش الذي كان ينافس في أول بطولة منذ حصوله على لقبه 13 في البطولات الأربع الكبرى بفوزه في نادي عموم إنجلترا.

وارتكب اللاعب اليوناني بعض الأخطاء قرب نهاية المجموعة الثانية سمحت لجوكوفيتش الفائز أربع مرات بالبطولة لفرض مجموعة فاصلة.

لكن تيتيباس قدم عرضا جيدا ليكسر ارسال جوكوفيتش ويتقدم 2-صفر في المجموعة الثالثة ولم يتراجع بعدها.