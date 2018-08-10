وتواجه هاليب احتمال العودة في وقت لاحق إلى الملعب لمواجهة الأميركية المخضرمة فينوس وليامس (38 عاما)، والفائزة على وصيفة نسخة 2013 الرومانية سورانا سيرستيا 7-6 (7-4)، 6-4، في دورة تؤثر الأمطار بشكل كبير على مجرياتها.

وفي أول مباراة تخوضها منذ خروجها من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو الماضي، تمكنت هاليب من تعويض تخلفها 2-4 في المجموعة الثالثة الفاصلة، وفازت بخمسة من الأشواط الستة الأخيرة.

وقالت الرومانية المتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، ثاني بطولات الغراند سلام، "كانت مباراة رائعة، معركة رائعة".

وفازت الأميركية سلون ستيفنز المصنفة ثالثة والتي تستعد في وقت لاحق هذا الشهر للدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة، على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6-2، 7-5 في الدور الثالث.

وتلتقي ستيفنز في ربع النهائي اللاتفية أناستازيا سيفاتسوفا الفائزة على الألمانية يوليا غورغيس المصنفة عاشرة 6-3، 7-6 (7-2).

وفي الدور الثالث، وضعت الأسترالية آشلي بارتي حدا لمسيرة الفرنسية أليزيه كورنيه بفوزها عليها 7-6 (7-3)، 6-4 في ساعة و45 دقيقة.

وكانت الفرنسية قد أخرجت في الدور الثاني الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى عالميا سابقا والمتوجة بلقب ويمبلدون 2018. وأهدرت كورنيه فرصة انتزاع المجموعة الاولى على إرسالها والنتيجة تقدمها 5-4، لتخسر المجموعة بعد شوط كاسر للتعادل ("تاي برايك").

وتلتقي بارتي في ربع النهائي الفائزة من مباراة الهولندية كيكي بيركنز والتشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة ثامنة.

وفي مباراة من الدور الثاني كانت مقررة الأربعاء وتأجلت بسبب الأمطار، فازت البريطانية جوهانا كونتا على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 6-3، 6-1. ومن المقرر ان تعود كونتا الى الملعب في وقت لاحق الخميس بتوقيت كندا للقاء الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة خامسة.