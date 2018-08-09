وجاءت تصريحات نافاس بعد ساعات قليلة من إعلان العملاق الإسباني، الأربعاء، اتفاقه مع تشلسي الإنجليزي، لانتقال الحارس البلجيكي كورتوا إلى صفوفه، في صفقة ترقبتها الأوساط الكروية لأسابيع.

من جانبه أكد نافاس، 31 عاما، في تصريحات لراديو " أوندا سيرو": "بالطبع.. أقولها بقوة.. لدي رغبة في الاستمرار تساوي رغبتي في البقاء حيا"، مؤكدا على نيته في القتال من أجل الاستمرار بصفوف الفريق الملكي، مهما كانت التطورات.

وتعاقد ريال مدريد مع نافاس من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو، بعد تألقه في مونديال 2014، وقد لعب إجمالا 141 مباراة رسمية للفريق الملكي، حصد خلالها 3 ألقاب بدوري الأبطال، ولقب دوري، و4 ألقاب بكأس العالم للأندية، و3 كؤوس سوبر أوروبية، وكأس سوبر إسبانية.