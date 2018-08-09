وأوضحت تقارير إعلامية، أن مارسيلو، يريد اللعب بشدة مرة أخرى مع كريستيانو رونالدو، بحسب ما ذكر موقع "كوورة" الرياضي.

ونقل الموقع عن صحيفة "توتوسبورت" المقربة من يوفنتوس، أن ظهير الملكي يشترط رحيل مواطنه البرازيلي أليكس ساندرو عن اليوفي، للانتقال إلى إيطاليا.

وكانت تقارير ربطت مؤخرًا ساندرو، بالانضمام إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

ووفقًا لمصادر مطلعة داخل السيدة العجوز، فإنه لن يستغني عن لاعبه البرازيلي بأقل من 50 مليون يورو، علما بأن "البيانكونيري" رفض عرضًا بـ60 مليونا الصيف الماضي من تشيلسي.



