ووقّع قائد المنتخب الإسرائيلي ناتخو (30 عاما) الثلاثاء مع النادي اليوناني العريق، مما يعني أنه سيلعب جنبا إلى جنب مع الإيراني حجي صافي ومواطنه كريم أنصاري فريد، اللذان يمثلان النادي اليوناني منذ 2017.

ولم يسبق لقائدا المنتخبان الإيراني والإسرائيلي أن لعبا بنفس الفريق في السابق، الأمر الذي يجعل هذه الواقعة "فريدة من نوعها".

وسيتكرر نفس الموقف مع اللاعب الدولي الإيراني علي رضا جهانبخش، الذي وقّع الشهر الماضي مع برايتون الإنجليزي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يضم في صفوفه الدوليين الإسرائيليين تومر هيمد وبيرام كيال.

ولعب جهانبخش مباراته الاولى بجوار زملائه الإسرائيليين في ودية فريقه الجديد التي انتصر فيها على نادي نيس الفرنسي يوم 31 يوليو الماضي.