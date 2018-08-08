عملاق أوروبا والدوري الإسباني حرص على اختيار مودريتش بالذات لجلسة التصوير الرسمية لقميص الفريق الثالث في الموسم الجديد.

الإصرار على اختيار مودريتش، التي تروج تأكيدات عدة بشأن رغبته في الرحيل، اعتبرته وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة "ماركا"، بمثابة تأكيد عملي على تمسك الفريق الملكي بأفضل لاعب في المونديال، والتصميم على إبقائه رغم الإغراءات الإيطالية، لاسيما أن مودريتش كان واحدا من 3 لاعبين فقط اختيروا للمشاركة بجلسة التصوير، ومعه قائد الفريق سيرخيو راموس والمدافع الفرنسي رافاييل فاران.

يشار إلى أن القيمة المعلنة لفسخ عقد مودريتش تبلغ 750 مليون يورو، مما يعني أن انتقال اللاعب خارج أسوار "سانتياغو برنابيو" غير ممكن عمليا إلا بموافقة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز الذي يبدو مصمما على منع ذلك وعدم التفريط في نجم آخر بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أسابيع.