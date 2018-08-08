وقال غوارديولا في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد شك بشأن قدرات رياض محرز، وهو يستطيع اللعب في 3 أو 4 مراكز".



وأوضح أن اللاعب الذي كلف ناديه 60 مليون إسترليني، "يستطيع اللعب في الوسط وأيضا في الجبهة اليسرى واليمنى".



وتابع: "مع انضمام محرز سنحظى بمنافسة جيدة بين مهاجمي ولاعبي الأجنحة، في مانشستر سيتي"، بحسب موقع "كوورة" الرياضي.



وأكمل "الجزائري يعرف جيدا البريمييرليغ، فهو لم يأت من الدوري الإسباني أو الإيطالي أو دوري آخر، لكي يحتاج لوقت أكثر للتأقلم".



وختم بقوله: "رياض يعرف كل شيء في الدوري الإنجليزي، وأعتقد أنه سوف يستقر بهدوء في فريقنا".