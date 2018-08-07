ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فقد عرض برشلونة على مان يونايتد مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني (نحو 58 مليون دولار أميركي)، إضافة للاعبيه المدافع الكولومبي ييري مينا ولاعب خط الوسط البرتغالي أندري غوميش، للحصول على خدمات لاعب خط الوسط البالغ 25 عاما.

وأشارت إلى أن مانشستر غير راغب في التخلي عن بوغبا الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2016 من يوفنتوس، في صفقة قدرت بنحو 105 ملايين يورو، جعلت منه أغلى لاعب في العالم حينها.

وقال مان يونايتد إنه غير مستعدا للاستغناء عن الدولي الفرنسي في الوقت الراهن، لاسيما وأن فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا تنتهي في التاسع أغسطس الحالي، عشية انطلاق منافسات البريميرليغ، ولن يكون أمام "الشياطين الحمر" الوقت الكافي لتعويضه. وفقا لـ"سكاي سبورت".

في المقابل، تستمر فترة الانتقالات في إسبانيا حتى نهاية أغسطس، مما يعني أنه سيكون متاحا لبرشلونة التعاقد مع بوغبا (أو غيره من لاعبي الأندية الإنجليزية) حتى ذلك التاريخ، بينما لن يكون في إمكان مانشستر أو غيره من الأندية الإنجليزية، التعاقد مع لاعبين جدد بعد التاسع من أغسطس الحالي.

من جهتها، أكدت صحيفة "سبورت" الرياضية الكتالونية أيضا رغبة برشلونة في التعاقد مع بوغبا، سيما بعد ضمه لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال من بايرن ميونيخ الألماني في نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت "فرانس برس" عن الصحيفة أن برشلونة يرغب في إعادة جمع بوغبا وفيدال اللذين تزاملا سابقا في يوفنتوس، مستعيدة تصريحات للاعب الفرنسي بعد الفوز بكأس العالم، يقول فيها إن فيدال هنأه باللقب "هو صديقي. لقد نشأت معه".

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية إلى أن برشلونة يبدو مصمما على محاولة التعاقد مع بوغبا، ويتوقع ان يتقدم بعرض ثان لضمه، موضحة أن اللاعب يبدي رغبة في الرحيل، لا سيما في ظل العلاقة غير المستقرة التي تجمعه بالمدرب البرتغالي ليونايتد جوزيه مورينيو.

وأوردت شبكة "إي أس بي أن" الأميركية أن بوغبا ضاق ذرعا بالانتقادات التي يوجهها له المدرب البرتغالي، لاسيما تساؤل مورينيو في مقابلة معها قبل أسبوعين، عن الأسباب التي تدفع بوغبا إلى تقديم أداء جيد مع المنتخب في المونديال، وأداء غير مستقر مع يونايتد.