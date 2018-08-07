وعاد مجموعة من لاعبي يونايتد إلى المران منذ أيام قليلة، وحصلوا على فترة قصيرة للاستعداد لبدء الموسم الجديد، ومنهم السويدي فيكتور ليندلوف، وثنائي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وفيل جونز.

وقال مورينيو لمحطة النادي التلفزيونية إنه يتوقع أن تتحسن حالة راشفورد مع مرور أيام الأسبوع الجاري.

وأضاف "الأمر ذاته بالنسبة إلى ليندلوف. جونز نفس الموقف ودعونا نرى إن كان بوسع أحدهم مساعدتنا لمدة 20-25 دقيقة. أي مساعدة منهم سنرحب بها".

ويتوقع مورينيو أيضا أن يتمكن آشلي يونغ وجيسي لينغارد ومروان فيلايني وبول بوغبا وروميلو لوكاكو من اللعب أمام ليستر.