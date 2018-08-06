لكن انتظار محبي اللعبة الشعبية الأولى في العالم لن يدوم طويلا، فهم على موعد مساء الجمعة مع انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يقص شريطه مانشستر يونايتد عندما يستضيف ليستر سيتي، على ملعب "أولد ترافورد".

ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب، إلى تسجيل انطلاقة قوية في البطولة للحفاظ على لقبه، لكنه يصطدم في قمة الجولة الأولى بأرسنال "المعدل" بقيادة المدير الفني الجديد الإسباني، أوناي إيمري، الذي عزز تشكيلة الفريق بعدد من اللاعبين أهمهم الأوروغواياني لوكاس توريرا القادم من سمبدوريا الإيطالي والألماني بيرند لينو قادما من ليفركوزن الألماني.

أما الدوري الإسباني فينطلق في السابع عشر من أغسطس الجاري، بمباراة ضعيفة نسبيا تجمع جيرونا وضيفه ريال بلد الوليد، في حين يخوض برشلونة حامل اللقب ووصيفه ريال مدريد أولى مبارياتهما، أمام ديبورتيفو ألافيس وخيتافي يومي 19 و20 أغسطس على الترتيب.

وسيسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتأكيد إلى الخروج من النفق المظلم، ومحو الصورة السيئة التي ظهر بها في كأس العالم 2018 مع منتخب الأرجنتين، الذي عبر دور المجموعات بصعوبة بالغة، ثم خرج من دور الـ16 على يد فرنسا التي أكملت مشوارها حتى التتويج.

وتقام قمة الجولة الأولى من الدوري الإسباني في 20 أغسطس بين فالنسيا وأتلتيكو مدريد، المتوقع أن ينافس بقوة على اللقب هذا الموسم، بعد تدعيمه بكتيبة من النجوم أهمهم الفرنسي توماس ليمار من موناكو الفرنسي، والنجم الإسباني الواعد رودي قادما من فياريال.

وسيكون على عشاق أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، الانتظار حتى 18 أغسطس لمشاهدة نجمهم البرتغالي المفضل في أول لقاء رسمي بقميص فريقه الجديد يوفنتوس، الذي يفتتح الدوري الإيطالي خارج الديار أمام كييفو فيرونا.

ويأمل كثيرون أن تمثل صفقة رونالدو التي كلفت "السيدة العجوز" 130 مليون يورو، عودة الإثارة والمتعة للدوري الإيطالي الذي فقد زخمه تدريجيا خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد فضائح التلاعب بالنتائج التي انفجرت به وأطاحت يوفنتوس عام 2006 إلى الدرجة الثانية.

وفي الرابع والعشرين من أغسطس، ينطلق الدوري الألماني بلقاء بطله وأهم فرقه بايرن ميونيخ مستضيفا هوفنهايم، أما الدوري الفرنسي فينطلق في العاشر من أغسطس، ويلعب حامل لقبه باريس سان جرمان أولى لقاءاته في 12 أغسطس أمام كاين.