وكان كورتوا غاب عن مباراة درع المجتمع، التي خسرها تشلسي، الأحد، أمام مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، لاستمراره في الاجازة التي يمضيها بعد نهائيات كأس العالم، التي حل فيها منتخب بلجيكا ثالثا الشهر الماضي.

لكن اللاعب (26 عاما) ظل موضوعا ساخنا في ويمبلي بعد دعوة وكيله كريستوف هنروتاي، السبت، نادي تشلسي لإظهار "التعاطف" مع محاولات ريال مدريد لضم كورتوا، حيث يعيش في العاصمة الإسبانية طفلا الحارس البلجيكي من علاقة سابقة.

ويضع ريال مدريد النجم السابق لجاره أتلتيكو مدريد الحارس كورتوا في رأس القائمة، في سعيه لإسناد عرينه إلى حارس مرمى بدلا من المخضرم الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتبقى لكورتوا سنة واحدة من عقده مع تشلسي، إلا أن النادي الإنجليزي يبدو مصرا على الاحتفاظ به على رغم تلقيه عرضا من ريال مدريد بلغت قيمته 35 مليون جنيه إسترليني (46 مليون دولار أي 39 مليون يورو).

ومن المقرر أن يلتحق كورتوا بتمارين فريقه اعتبارا من الاثنين، علما بأن تشلسي يستهل مشوراه في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل، أمام هادرسفيلد، وقال المدرب ساري إنه جاهز لمناقشة الأمر مع لاعبه.

وشدد المدرب على رغبته مناقشة المسألة مع كورتوا قائلا: "ليس لدي أي رد فعل على كلام الوكيل. أنا غير مهتم بالوكيل. أريد الاستماع إلى كورتوا".

وأضاف المدرب الإيطالي: "إذا قال لي كورتوا غدا ما تحدث عنه وكيل أعماله، علي عندها بحث الأمر مع إدارة النادي"، وكرر ساري القول إنه يريد "الحصول على لاعبين من مستوى عال".