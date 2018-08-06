كلاوديو شارك في المباراة الرسمية الأولى مع مان سيتي، بعدما حظى بإعجاب المدير الفني بيب غوارديولا، لكن لسوء حظه مشاركته الرسمية الأولى لم تدم سوى لثانية واحدة.



مشاركة غوميز لثانية واحدة ربما تدخل تاريخ كرة القدم، كواحدة من أغرب وأقصر المشاركات الأولى على الإطلاق.



غوارديولا قرر إقحام الفتى الفرنسي (18 عاما) في الوقت بدل من الضائع وتحديدا في الدقيقة 95 بدلا من المدافع جون ستونز، وبمجرد نزول اللاعب ومع استئناف اللعب أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بعد ثانية واحدة فقط.



وكان غوارديولا قد أعرب مؤخرا عن إعجابه بمستوى غوميز، الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، خلال التدريبات التي خاضها بعد انضمامه لصفوف مان سيتي قادما في صفقة انتقال حر من صفوف باريس سان جرمان بعد انتهاء تعاقده في نهاية يونيو الفائت.



وكان مانشستر سيتي قد أحرز لقب الدرع الخيرية بعد الفوز، الأحد، على تشلسي بهدفين دون مقابل على ملعب ويمبلي.