وقال لوبيتيغي إن النادي ينتظر عودة اللاعب الدولي الكرواتي بصدر رحب، مشيرا إلى أن رئيس الملكي، فلورنتينو بيريز، صدق على بقاء أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وتحدث المدرب الإسباني عقب مباراة يوفنتوس الودية لوسائل الإعلام، قائلا: "الرئيس أجاب بشأن موضوع مودريتش بطريقة موجزة وواضحة، نحن ننتظره بصدر رحب".

وأضاف: "مودريتش لاعب لريال مدريد وسوف يستمر كذلك دون شك، لقد استمتعنا به وسنواصل الاستمتاع به".

وعن نجم الفريق ماركو أسينسيو، تحدث لوبيتيغي قائلا: "أسينسيو قدم مباراة جيدة للغاية في مركز لم يعتاد على اللعب فيه من قبل، إنه لاعب رائع".

وتابع: "أنا راض عن مباراة يوفنتوس ولكن سنحاول العمل من أجل الظهور بأفضل صورة في مباراة السوبر الأوروبي".

يذكر أن ريال مدريد تمكن من الفوز على نظيره يوفنتوس الإيطالي بـ3 أهداف مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.