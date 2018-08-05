وسجل اللاعب الدولي في منتخب "الفراعنة" هدف فريقه الثالث بطريقة رائعة، حيث أرسل الكرة إلى أقصى الزاوية اليمنى العليا، ليكتفي أوريستيس كارنيزيس حارس نابولي بمشاهدة الكرة.

وافتتح المخضرم جيمس ميلنر التسجيل لليفربول في الدقيقة 4 ليتبعه جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 9.

ومع الشوط الثاني عزز ليفربول تقدمه بأهداف صلاح في الدقيقة 58 ودانيل ستوريدج في الدقيقة 73 وألبرتو مورينو في الدقيقة 77.

وشهد اللقاء المشاركة الأولى لحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، الذي تعقد عليه جماهير ليفربول آمالا كبيرة لحماية الفريق بعد موسم شهد أخطاء كبيرة من الحارسين سيمون مينوليه ولوريس كاريوس.