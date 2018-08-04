وتابع الاتحاد الكندي للتنس أن قرار وليامز بالانسحاب جاء لأسباب شخصية، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وقال أوجين لابيير مدير البطولة في بيان "بالطبع، نشعر بالإحباط لعدم مشاركة سيرينا معنا.. كانت الجماهير تتطلع بشدة لرؤيتها تلعب".

وأضاف: "لكن وبعيدا عن حالة الإحباط، فان البطولة ستظل ضمن أعلى فئات التنافس، فجميع المصنفات العشر الأوليات حاضرات هنا ضمن 22 لاعبة من بين أول 25، ستكون هناك مباريات ممتعة منذ البداية".

وستبدأ البطولة الاثنين المقبل، حيث ستكون سيمونا هاليب المصنفة الأولى، بينما ستكون كارولين فوزنياكي، التي انسحبت من بطولة واشنطن المفتوحة في وقت سابق هذا الأسبوع، بسبب إصابة في الساق، المصنفة الثانية.