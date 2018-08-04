وهز الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الشباك مرتين ليقود سان جرمان لمعادلة الرقم القياسي بالفوز بكأس السوبر للمرة الثامنة، في مباراة أقيمت بمدينة شينتشن الصينية قرب هونغ كونغ، وشهدت دخول البرازيلي نيمار قرب نهاية الشوط الثاني.

ولم يشارك اللاعب البرازيلي منذ البداية، إذ عاد لتدريبات الفريق هذا الأسبوع، بعد مشاركته مع بلاده في مونديال روسيا، بينما لم يسافر الفرنسي كيليان مبابي والأوروغواياني إدينسون كافاني إلى الصين.

ولعب الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون المنضم هذا الصيف ضمن التشكيلة الأساسية، لكنه خاض مباراة هادئة سيطر عليها بطل الثلاثية الفرنسية ضد وصيفه في الدوري.

وقدم دي ماريا أداء جيدا وسجل الهدف الأول والرابع، فيما سجل اللاعبين الشباب كريستوفر نكونكو وتيموثي وياه الثاني والثالث.

وشارك نيمار في الدقيقة 76 بدلا من ماركو فيراتي، وسط تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة في استاد شينتشن يونيفرسياد سبورتس سنتر.