وتعافى النجم الألماني، بعد خسارة المجموعة الأولى وفاز على اللاعب الياباني 3-6 و6-1 و6-4، ليطيح بمنافسه من المسابقة للعام الثاني على التوالي.

ويواجه زفيريف في نصف النهائي ستيفانوس تسيتسيباس، السبت، بعدما فاز اللاعب اليوناني على ديفيد غوفين المصنف الثالث 6-3 و6-4.

وتسبب انسحاب آندي موراي في تأهل الأسترالي أليكس دي مينو إلى نصف النهائي مباشرة، حيث سيواجه أندريه روبليف أو دينيس كودلر.

وتأجلت مباراة زفيريف مع نيشيكوري لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار، بينما كان اللاعب الألماني متقدما 3-2 في المجموعة الثالثة.

وبعد استئناف المباراة كسر زفيريف إرسال نيشيكوري وحسم اللقاء.