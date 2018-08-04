ونشر موقع صحيفة "ديلي ستار" القيمة السوقية لنجوم ليفربول الإنجليزي، حسب الترتيب، وجاء على رأسهم الفرعون المصري صلاح، الذي قرر، لحسن حظ ليفربول، تجديد عقده الشهر الماضي لخمسة مواسم إضافية.

وجاء صلاح بفارق كبير عن أقرب زملائه، روبيرتو فيرمينو، من ناحية القيمة السوقية، وفقا للصحيفة التي استندت على موقع "ترانسفير ماركت" المختص بالأمور المالية في كرة القدم.

الصحيفة قدرت قيمة صلاح بمبلغ 175 مليون دولار، تلاه البرازيلي فيرمينو بـ92 مليون دولار، ثم السنغالي ساديو مانيه بقيمة 82 مليون دولار.

وحل لاعبا ليفربول الجديدان، الغيني نابي كيتا والبرازيلي أليسون بيكر في المركزين الرابع والخامس، بقيمة 77 مليون دولار و70 مليون دولار، على التوالي.

أما أقل لاعبي ليفربول "قيمة" في صفوف الفريق الأول، فهم الإنجليزي كونور راندال (586 ألف دولار) ومواطنه شيل أوجو (2.6 مليون دولار) والأستوني راغنر كلافان (3.9 مليون دولار).