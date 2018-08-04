وأوضحت الصحيفة أن رونالدو ألغى متابعة حساب ريال مدريد على موقع التواصل "إنستغرام"، لكنه لا يزال متابعا لزملائه القدامى في سانتياغو برنابيو.



وقضى رونالدو حوالي تسع سنوات في النادي الملكي، توّج خلالها بالعديد من الألقاب الجماعية والإنجازات الفردية، على غرار دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، والكرة الذهبية (4 مرات) وكأس العالم للأندية (3 بطولة) وبطولتي دوري محلي.



وبحسب موقع "سبورت 360"، فقد أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو بدأ بمتابعة زملائه الجدد في نادي يوفنتوس الإيطالي، ومن بينهم المدافع المغربي المهدي بن عطية والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، ولاعب وسط الميدان ميراليم بيانيتش وغيرهم.



يذكر أن رونالدو انتقل إلى صفوف السيدة العجوز قادما من الميرنغي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 110 مليون يورو، علما أن الشرط الجزائي في عقد الدون مع الفريق الملكي يقدّر بما يقارب 1 مليار يورو.