وسيتولى كالوني، الذي كان يشغل منصب مساعد سامباولي، قيادة المنتخب الأرجنتيني في الوديتين المقبلتين أمام غواتيمالا وكولومبيا، في سبتمبر المقبل بالولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قرر في منتصف يوليو الماضي إقالة سامباولي من منصبه على خلفية الأداء المخيب للمنتخب في مونديال روسيا، حيث خرج من البوابة الفرنسية من ثمن النهائي بعد الهزيمة 3-4.

يشار إلى أنه ترددت أسماء عدة لخلافة سامباولي، مثل ريكاردو غاريكا الذي قاد بيرو إلى بلوغ المونديال للمرة الأولى منذ 36 عاما، وخوسيه بيكرمان الذي يشرف على تدريب كولومبيا، وماتياس ألميدا (لاعب لاتسيو وإنتر ميلانو سابقا).