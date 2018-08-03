والتحق البرازيلي، البالغ 21 عاما، بمان سيتي في يناير 2017، قادما من بالميراس بعقد يمتد حتى 2021، مقابل 33 مليون يورو، إضافة الى الحوافز والمكافآت.

ونقل سيتي عن جيسوس الذي كان مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 حيث انتهى مشوار "سيليساو" في ربع النهائي على يد بلجيكا، قوله "أريد أن أتوجه بالشكر للمشجعين على الترحيب الذي حظيت به والطريقة الجيدة التي عاملوني بها".

وتابع صاحب 24 هدفا في 53 مباراة خاضها بقميص بطل الدوري الممتاز "بإمكاني القول أنه كان أفضل قرار في حياتي بأن أنتقل إلى مانشستر سيتي لأني بوجودي هنا، أتطور كمحترف وكإنسان"، كاشفا أن المدرب الإسباني لسيتي جوسيب غوارديولا "لعب دورا هاما بالتوقيع معي، لكن النادي ايضا".

واعتبر أن "سيتي ناد هائل ويكبر يوما بعد يوم، وأريد أن أقول شكرا على كل شيء. أتمنى مواصلة إسعاد المشجعين".

بدوره، قال مدير الكرة في سيتي الإسباني تشيكي بيغيرشتاين "غابريال هو من دون شك أحد أفضل المهاجمين الشبان في العالم، وبالتالي أن يلتزم بمستقبله (مع سيتي)، فذلك يشكل دفعا كبيرا بالنسبة لنا".