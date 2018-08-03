وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب فيدال من التوقيع لبرشلونة بعد أن كان قريبا من العودة إلى إيطاليا عبر بوابة إنتر ميلان.



ونقل موقع "سبورت 360" عن الصحيفة الإسبانية أن فيدال كان يحلم باللعب في ريال مدريد خلال بداية مسيرته الاحترافية، وكان يرى أن انتقاله من باير ليفركوزن إلى يوفنتوس عام 2011 ما هو إلى خطوة نحو الوصول إلى ملعب سانتياغو برنابيو.



وقد أبدى ريال مدريد اهتمامه بالفعل بالتعاقد مع فيدال في صيف 2014، الأمر الذي كان ينتظره النجم التشيلي بشدة، لكن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي آنذاك فضّل توني كروس عليه في نهاية المطاف.



ومنذ ذلك الوقت، بدأت نظرة فيدال إلى ريال مدريد تأخذ طابعا انتقاميا، وفي الموسم التالي ساهم في إقصاء أنشيلوتي وفريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وصعد بيوفنتوس إلى نهائي البطولة، قبل أن يخسر من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وواجه فيدال النادي الذي كان يحلم باللعب فيه مرة أخرى في نصف نهائي دوري الأبطال خلال موسم 2016-2017، لكن هذه المرة بقميص بايرن ميونخ، وقد سجل هدفا في لقاء الذهاب، لكنه أهدر ركلة جزاء كانت ستغير الكثير في حسابات التأهل، ثم تعرض للطرد في مباراة الإياب.



ونجح ريال مدريد في إقصاء بايرن ميونخ وفيدال من البطولة بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، وبأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الإياب الذي شهد العديد من الحالات المثيرة للجدل تحكيميا، وقد صرح النجم التشيلي بعد نهاية المباراة: "هذه السرقة لا يمكن أن تحدث في دوري الأبطال".



وبدأ حقد فيدال على ريال مدريد يتضح أكثر بمرور الوقت، وتحديدا في مباراة ريال مدريد وفريقه السابق يوفنتوس في الموسم الماضي عندما حصل الريال على ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة الأخيرة من لقاء العودة.