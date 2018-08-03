وكسر ألكسندر المصنف الأول في البطولة والثالث عالميا، إرسال شقيقه ثلاث مرات في طريقه للانتصار، وتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة كي نيشيكوري المصنف السابع، الذي تغلب على الكندي الشاب دينيس شابوفالوف 7-6 و6-3.

وفي وقت سابق فاجأ الأميركي نواه روبن مواطنه جون إيسنر المصنف الثاني، وتغلب عليه 6-4 و7-6 في الدور الثاني.

واستفاد اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف العاشر من إرساله القوي، وسدد 8 ضربات إرسال ساحقة، ليفوز على الأسترالي جيمس دكوورث 6-3 و6-4.

ويلعب تيتيباس ضد ديفيد جوفين المصنف الثالث، بعدما تغلب اللاعب البلجيكي على الأميركي فرنسيس تيافو 6-صفر و6-3، وفق ما نقلت رويترز.