وتعاقد ميلان مع المهاجم الأرجنتيني هيغوين لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء النهائي بينما دفع يوفنتوس 35مليون يورو (40.58 مليون دولار) لضم بونوتشي بعد عام واحد على بيعه لميلانو الذي تعاقد أيضا مع كالدارا مقابل نفس المبلغ في صفقة تبادلية.



وانتقل هيجوين إلى يوفنتوس في 2016 مقابل 90 مليون يورو (105ملايين دولار) بعدما سجل رقما قياسيا وهز الشباك 36 مرة في موسم واحد بالدوري الإيطالي مع نابولي، وتسبب ذلك في شعور مشجعي ناديه بالغضب. وأحرز هيجوين (30 عاما) الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في الموسمين الماضيين مع يوفنتوس حيث سجل 55 هدفا في 105 مباريات في كل المسابقات ومنها 40 هدفا في 73 مباراة بالدوري.



لكن رغم ذلك تعرض هيجوين لانتقادات بداعي أنه لم يترك بصمة في الكثير من المباريات الحاسمة.



ودخل هيجوين التشكيلة الأساسية مرة واحدة مع الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة كما شارك مرتين كبديل ولم يسجل أي هدف. وجلس على مقاعد البدلاء خلال الخسارة 4-3 أمام فرنسا في دور الستة عشر.



وسيلعب بونوتشي مجددا إلى جوار زميليه في الدفاع أندريا بارزالي وجيورجي كيليني، حيث نجح هذا الثلاثي في تكوين أحد أقوى خطوط الدفاع في أوروبا.



ومدد بارزالي (37 عاما) عقده لمدة موسم واحد مع يوفنتوس.



وحصد يوفنتوس، الذي ضم الهداف كريستيانو رونالدو الشهر الماضي، لقب الدوري في آخر سبعة مواسم وسيضع تركيزه على الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في 2015 و2017.



وقضى ميلانو، بطل أوروبا سبع مرات، عدة مواسم محبطة منذ فوزه بلقب الدوري الإيطالي لآخر مرة في 2011.



وقضى كالدارا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في أتلانتا.